160 حالة إصابة بالحصبة في غزة

غزة / سما /

قال محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي بغزة، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 160 حالة إصابة بمرض الحصبة في القطاع.

وأوضح أبو سلمية في تصريحات لإذاعة محلية بغزة، أن من بين الحالات التي تم رصدها طبيب و25 ممرضًا. مشيرًا إلى أن هذا العدد تسبب بإطلاق تحذير لضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة هذا المرض المعدي.

وأشار إلى أنه ستنطلق يوم غد الأحد، حملة تطعيم للأطفال في كافة المستشفيات من سن (6 أشهر إلى سنة). مبينًا أن نسبة فعالية التطعيم تصل إلى 95%، والنسبة المفقودة المتبقية تكون لأصحاب المناعة الضعيفة من الأطفال وكبار السن.

وقال "إن أعراض مرض الحصبة تشبه نزلات البرد العادية، إلا أنه يأتي مع طفح جلدي". داعيًا أي مواطن يشعر بهذه الأعراض التوجه لأقرب مركز صحي حتى يتم تطعيم باقي العائلة.