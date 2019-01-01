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تنقل 3963 مسافر الجمعة عبر معبر الكرامة

السبت 04 يناير 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 3963 مسافر في كلا الاتجاهين الجمعة عبر معبر الكرامة، الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 2383 مسافر، فيما بلغ عدد القادمين 1580 مسافر، والمرجعين بلغ عددهم 9 مسافرين.

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشره ظهراً في كلا الاتجاهين، وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

#معبر الكرامة

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