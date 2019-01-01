  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

محسن رضائي: اميركا اقدمت على انتحار سياسي وعسكري باغتيالها القائد سليماني

السبت 04 يناير 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
محسن رضائي: اميركا اقدمت على انتحار سياسي وعسكري باغتيالها القائد سليماني


طهران/وكالات/

اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي بان اميركا باغتيالها قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الشهيد قاسم سليماني قد اقدمت على انتحار سياسي وعسكري.

وحول تصريحات الرئيس الاميركي بانه لا ينوي الحرب لكنه اقدم على اغتيال الفريق سليماني قال رضائي، ان ترامب يقول الان ايضا بانه لا ينوي الحرب وبطبيعة الحال فانه ليس اهل لها لو اندلعت.

واشار الى ان الشهيد سليماني كان قادما من سوريا واستشهد اثر استهدافه بطائرات اميركية مسيرة والاحتمال وارد ان "اسرائيل" زودت اميركا بمعلومات الطيران لذا يمكن اعتبار هذه المؤامرة بانها مؤامرة اميركية –صهيونية.

وحول دوافع اميركا من الاقدام على اغتيال الشهيد سليماني قال، هنالك تحليلات متباينة، احدها ان اميركا قد تم اذلالها خلال الاشهر الماضية وان ترامب كان بحاجة الى ان يظهر كبطل او ان ترامب كان يشعر بان خزيا كبيرا قد لحق به في الكونغرس او ان السعودية ضغطت عليه للمبادرة الى هذا الاجراء.

وتابع قائلا، في الحقيقة ان كل هذه الامور واردة الا ان اميركا اقدمت على انتحار سياسي وعسكري وقامت بمخاطرة كبرى، ونحن نعتقد بان ترامب لم يقدم على هذا العمل في ظروف طبيعية.

واضاف، اننا نعتقد بان ترامب ادرك اليوم اي فعل ارتكب، اذ ان استشهاد سليماني ادى الى انتفاضة كبرى (ضد اميركا) في ايران والعراق.

واكد بان جبهة المقاومة الان جاهزة وهي على استعداد للقيام باجراء ما في اي لحظة وان اميركا باجرائها هذا قد ورطت نفسها في الوحل، وقال، ان لنا الحق في الدفاع عن انفسنا وقد اثبتت التجربة بان اي شعب تراجع واستسلم قد لقي مصيرا مريرا ولهذا السبب سنثأر بالتاكيد ، ونحن نعد الشعب بان ثأرنا سيكون قاسيا جدا بحيث لا تجرؤ اي دولة اخرى على ارتكاب مثل هذه الاعمال.

#سليماني #ايران #اميركا

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الأخبار الرئيسية

مصادر : مصر لم تنقل أي رسائل تهديد لحماس من إسرائيل بعد اغتيال سليماني

بينت ونتنياهو

هارتس: الكابينت يقرر تسوية شاملة مع حماس والتسهيلات تتم دون الإعلان عنها

إسرائيل تكشف أهم أخطاء تنفيذ عملية اغتيال المبحوح

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

مصادر إيرانية :خامنئي شارك شخصيا في بلورة الرد على اغتيال سليماني والوعيد الإيراني يشمل إسرائيل