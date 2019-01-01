وكالات / سما /

تحدث الجرائم بشكل يومي في جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، ولكنّ بعضها يثير الاستغراب لدرجة قد تجعلك تفغر فاك وأنت تقرأ عنها. من الرقص مع الأسود، إلى مطاردات مع الشرطة بألعاب الشاحنات، في ما يلي أغرب الجرائم في أميركا عام 2019، وفقاً لموقع "فوكس نيوز":

رجل بحذاء غزال الرنة يحاول سرقة كرسي متحرك لامرأة

ألقي القبض على أوستن شوربوت (26 عامًا) في كانون الأول، بعدما رصدته كاميرات المراقبة وهو يحاول سرقة كرسي متحرك لامرأة على متن قطار في فينيكس في ولاية أريزونا، بينما كان يرتدي حذاء على هيئة غزال الرنة.

ونجح بعض ركاب القطار بإنقاذ المرأة، وألقي القبض على شوربوت بعدما شارك الآلاف صورته على الإنترنت، وقالت شرطة فينيكس إنه كان لا يزال مرتديًا الحذاء نفسه عندما ألقي القبض عليه.

لص بنوك يسلم أمين الصندوق مذكرة عليها اسمه وعنوانه

ألقي القبض على مايكل هاريل (54 عامًا) في آب، بعد أن أمر أمين صندوق أحد البنوك في كليفلاند، بتسليمه الأموال باستخدام ورقة تحمل اسمه وعنوانه. وأشارت التقارير إلى أنّ اللص كتب طلبه على ظهر وثيقة لمكتب أوهايو للدراجات النارية، تحمل اسمه وعنوانه، وأنّ أمين الصندوق أشار إليه باسمه قبل تسليمه المال، ثم اتصل بالشرطة التي ألقت القبض على اللص بعد بضعة أيام.

امرأة تتراقص أمام أسد في حديقة الحيوانات

ألقي القبض في تشرين الثاني، على امرأة تراقصت أمام أسد في حديقة حيوانات "برونكس" بنيويورك، في محاولة استفزازه، ثم سخرت على "إنستغرام" من الشرطة التي طاردتها بتهمة التعدي الجنائي على حظيرتين مسيجتين لأسد وزرافة في حديقة الحيوانات.

وحققت ميا أوتري (32 عامًا) شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع فيديو لها في سبتمبر/أيلول، وهي تتراقص على بعد أمتار قريبة من أسد أفريقي يحدق إليها باستغراب، بعد أن تسلقت سياج الأمان الذي يفصله عن زوار الحديقة.

رجل يطلب عملاً في متجر سرقه

ألقي القبض على رجل تقدم للحصول على وظيفة في متجر للسلع الرياضية في وايومنغ، في اليوم نفسه الذي سرق منه أغراضًا مرتين بشهر نيسان.

واشترى الرجل المجهول الهوية البالغ من العمر 36 عامًا، عدة أشياء من المتجر ولم يدفع ثمن بعضها، ومن بينها نظارة شمسية، ثم عاد بعد 3 ساعات ليطلب الحصول على وظيفة، ويزعم أنه غادر المتجر بعدها بنظارتين شمسيتين إضافيتين لم يدفع ثمنهما.

وألقت الشرطة القبض عليه لاحقًا بعد الاشتباه به، وعثرت معه على الأشياء المسروقة.

الشرطة تطارد امرأة تقود لعبة شاحنة آلية للأطفال

ألقت شرطة ساوث كارولينا القبض على امرأة في والهالا في يونيو/حزيران، بتهمة الثمل العلني، بعد أن شوهدت وهي تقود لعبة شاحنة آلية للأطفال تحت تأثير الكحول، بالقرب من منزلها.

وقالت الشرطة إنّها لم توجه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول لميغان هولمان (25 عامًا)، لأنها كانت تقود لعبة وليس سيارة، وأشارت إلى أنّ المرأة قالت إنها تقود شاحنة الأطفال لمطاردة الحيوانات التي تنبش القمامة، عندما طُلب إليها شرح الموقف.

نساء يسرقن عربة أطفال من متجر وتنسى إحداهن طفلها

ألقي القبض على 3 نساء، في آب، بعد أن سرقن عربة أطفال من متجر بنيوجرسي، وعادت إحداهن لتأخذ طفلها الذي نسيته هناك.

وأوضحت الشرطة أنّ امرأتين منهنّ شتّتتا انتباه الموظفة في المتجر، في حين سرقت الثالثة العربة، وغادرت النساء الثلاث المتجر قبل أن تعود إحداهنّ لأنها نسيت طفلها.