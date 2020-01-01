الفنانة المصرية سمية الخشاب أمام المحكمة .. ما السبب؟

وكالات / سما /

تمثل الفنانة سمية الخشاب أمام محكمة جنح الدقي الناظرة باعتراضها على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات، في قضية إصدارها شيكا بدون رصيد لصالح مطلقها المطرب أحمد سعد.

ومن المنتظر أن تطلع المحكمة على إيصالات سداد رسوم التصالح بين سمية وسعد.

وكانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابا لمدة 3 سنوات، بعد إدانتها بجنحة تحرير شيك بدون رصيد، في الدعوى التي أقامها مطلقها الفنان أحمد سعد، وشمل الحكم إلزام الفنانة بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

وعلقت النجمة المصرية في وقت سابق على الحكم الصادر ضدها، قائلة: "إذا صدر العيب من أهل العيب لا يصبح عيبا.. إنه لا يحترم الناس واتفاقاته وكلام الناس الكبيرة".