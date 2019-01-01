النساء أخرجن 11٪ من الأفلام الرئيسية في 2019

وكالات / سما /

كشفت دراسة أمريكية أن عدد النساء اللاتي أخرجن أفلاما رئيسية ارتفع بأكثر من الضعف خلال عام 2019 ليصل إلى أعلى معدل له على الاطلاق.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها مبادرة "أنينبرج إنكلوجن" التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، وأوردت نتائجها وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن النساء أخرجن قرابة 11 بالمئة من أهم مئة فيلم تم انتاجها خلال 2019.

ولكن الدراسة أظهرت أنه لم يتم ترشيح أي امرأة للحصول على جوائز في مجالي التأليف أو الاخراج، من بين جوائز "جولدن جلوب" السينمائية التي من المقرر أن يقام حفل توزيعها يوم الأحد المقبل في "بيفرلي هيلز" بولاية كاليفورنيا.

وأوضحت الدراسة أن عددا أقل من النساء تنافسن على الجوائز السينمائية الكبرى، رغم أن الأفلام التي تخرجها نساء تنال آراء نقدية أفضل من الأفلام التي يخرجها الرجال.

ونقلت "بلومبرج" عن الباحثين الذين أجروا الدراسة قولهم: "عالم السينما منقسم بشكل واضح على أساس النوع، حيث يحصل المخرجون الرجال على فرص أفضل وإمكانية وصول أكبر".