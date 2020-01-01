  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

انخفاض سعر سيارة "تيسلا 3"

السبت 04 يناير 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض سعر سيارة "تيسلا 3"


وكالات / سما /

خفضت شركة تيسلا الأمريكية سعر سيارتها طراز "موديل 3" التي تنتجها في مصنعها الجديد بشنغهاي، بنسبة 9 بالمئة في إطار جهودها لاجتذاب المشترين في الصين، التي تمثل أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن الموقع الإلكتروني لشركة "تيسلا"، بأن السعر المبدئي للسيارة انخفض من 355800 يوان إلى 323800 يوان (46500 دولار).

وأضافت "بلومبرج" أن السعر الجديد يقترب من أسعار بعض طرازات السيارات الكهربائية التي تنتج محليا في الصين مثل السيارة "بي 7" التي تنتجها شركة شي بينج موتور، ويبدأ سعرها من 240 ألف يوان.

وذكرت تيسلا، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنها سوف تبدأ طرح السيارة الجديدة في أسواق الصين اعتبارا من السابع من كانون ثان/يناير الجاري.

ونقلت الوكالة عن يالي تشانج، مدير مؤسسة "أوتو فورسايت" للاستشارات الاقتصادية في قطاع السيارات ومقرها شنغهاي، قوله إن "خفض السعر يعكس ثقة تيسلا في إمكانية التحكم في التكلفة وعزمها توسيع حصتها السوقية بشكل سريع".

ونقلت "بلومبرج" عن سونج جانج، مدير التصنيع في مصنع تيسلا بشنغهاي، القول إن الشركة تقوم بتجميع أكثر من ألف سيارة في مصنعها بالصين أسبوعيا، وتعتزم مضاعفة هذا العدد في وقت لاحق على مدار العام.

وكان إيلون ماسك، رئيس تيسلا، صرح في وقت سابق بأن المصنع الجديد يستهدف الوصول في مرحلة لاحقة إلى إنتاج ثلاثة آلاف سيارة أسبوعيا.

#تيسلا #سيارات

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الأخبار الرئيسية

بينت ونتنياهو

هارتس: الكابينت يقرر تسوية شاملة مع حماس والتسهيلات تتم دون الإعلان عنها

إسرائيل تكشف أهم أخطاء تنفيذ عملية اغتيال المبحوح

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

مصادر إيرانية :خامنئي شارك شخصيا في بلورة الرد على اغتيال سليماني والوعيد الإيراني يشمل إسرائيل

مزاعم إسرائيلية عن توسيع النفوذ التركي بالنقب ويافا والرملة