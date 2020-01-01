انخفاض سعر سيارة "تيسلا 3"

وكالات / سما /

خفضت شركة تيسلا الأمريكية سعر سيارتها طراز "موديل 3" التي تنتجها في مصنعها الجديد بشنغهاي، بنسبة 9 بالمئة في إطار جهودها لاجتذاب المشترين في الصين، التي تمثل أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن الموقع الإلكتروني لشركة "تيسلا"، بأن السعر المبدئي للسيارة انخفض من 355800 يوان إلى 323800 يوان (46500 دولار).

وأضافت "بلومبرج" أن السعر الجديد يقترب من أسعار بعض طرازات السيارات الكهربائية التي تنتج محليا في الصين مثل السيارة "بي 7" التي تنتجها شركة شي بينج موتور، ويبدأ سعرها من 240 ألف يوان.

وذكرت تيسلا، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنها سوف تبدأ طرح السيارة الجديدة في أسواق الصين اعتبارا من السابع من كانون ثان/يناير الجاري.

ونقلت الوكالة عن يالي تشانج، مدير مؤسسة "أوتو فورسايت" للاستشارات الاقتصادية في قطاع السيارات ومقرها شنغهاي، قوله إن "خفض السعر يعكس ثقة تيسلا في إمكانية التحكم في التكلفة وعزمها توسيع حصتها السوقية بشكل سريع".

ونقلت "بلومبرج" عن سونج جانج، مدير التصنيع في مصنع تيسلا بشنغهاي، القول إن الشركة تقوم بتجميع أكثر من ألف سيارة في مصنعها بالصين أسبوعيا، وتعتزم مضاعفة هذا العدد في وقت لاحق على مدار العام.

وكان إيلون ماسك، رئيس تيسلا، صرح في وقت سابق بأن المصنع الجديد يستهدف الوصول في مرحلة لاحقة إلى إنتاج ثلاثة آلاف سيارة أسبوعيا.