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قائمة الهواتف "المحرومة" من خدمة "واتساب" أول فبراير

السبت 04 يناير 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة الهواتف "المحرومة" من خدمة "واتساب" أول فبراير


وكالات / سما /

أعلنت شركة "واتساب" عن متطلبات نظام التشغيل لتطبيق التراسل الفوري الشهير، والتي سيتم تطبيقها بدءا من 1 فبراير/شباط 2020.

حيث يتطلب تطبيق التراسل الفوري "واتساب" توافر إصدار أندرويد 4.0.3 أو "آي أو إس 9" على الأقل، لكي يتمكن المستخدم من مواصلة استعمال التطبيق على الأجهزة الجوالة.

وبالنسبة للأجهزة القديمة فإنه لم يعد بإمكان المستخدم إنشاء حسابات جديدة اعتبارا من الآن، ويمكن للمستخدمين الحاليين مواصلة استعمال تطبيق "واتساب" حتى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، لإتاحة بعض الوقت أمام المستخدمين لإجراء عملية النسخ الاحتياطي للبيانات أو شراء هاتف جديد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق التراسل الفوري الشهير لن يعمل على هواتف ويندوز فون بعد 31 ديسمبر/كانون الأول.

بشكل عام فإن متطلبات نظام التشغيل الجديدة تؤثر على عدد محدود من المستخدمين، لأن نظام "آي أو إس 8" ظهر في سبتمبر/أيلول 2014، في حين أن نظام أندرويد 4.0.3 تم نشره على الأجهزة الجوالة لأول مرة خلال ديسمبر/كانون أول 2011.

#واتساب #الهواتف

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