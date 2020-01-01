بالأرقام.. لاعب يساهم في 14 هدفا لفريقه

غزة / سما /

خطف حازم شكشك مهاجم هلال غزة, الأنظار في دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم, بعدما قدّم عروضا قوية عقب مرور أربع عشرة جولة.

شكشك الذي يلعب أول مواسمه مع الهلال, فاجأ جميع المتابعين بأرقامه الرائعة في الدوري, كونه سجل 8 أهداف, وصنع 6 أخرى, ما يعني أنه ساهم في 14 هدفا لفريقه من أصل 20, وهو ما لم يفعله أي لاعب آخر.

وجعلت هذه الأرقام, لاعب الهلال الأفضل في الدوري حتى الآن بشهادة جميع المتابعين, لا سيما أن مستواه في تصاعد مستمر.

ويطمح شكشك للاستمرار على هذا النهج في الجولات المقبلة, لمواصلة التسجيل أمام الخصوم, وجعل الهلال يتقدم في الدوري.

يشار إلى أن فريق هلال غزة يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الممتازة حاليا برصيد 22 نقطة.