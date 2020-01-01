موعد قرعة وانطلاق بطولة كأس غزة

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد قرعة التصفيات التمهيدية لكأس قطاع غزة "بطولة المرحوم أحمد القدوة".

وقال سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد باتحاد القدم, إن قرعة الكأس ستجري الأربعاء المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد غرب غزة.

وبحسب أبو الحصين, فإن منافسات دور الـ32 من كأس غزة, ستنطلق السبت الموافق الحادي عشر من يناير الجاري.

يشار إلى أن خدمات رفح هو حامل لقب الكأس في الموسم الماضي, عقب انتصاره الثمين على اتحاد الشجاعية بركلات الترجيح (4-3), بعد التعادل في الوقت الأصلي (0-0).