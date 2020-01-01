فالفيردي: قضية فيدال ضد برشلونة لن تؤثر على وضع اللاعب

وكالات / سما /

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن قرار أرتورو فيدال مقاضاة النادي بسبب خلاف مالي لن يؤثر على وضع لاعب الوسط في الفريق.

وأقام محامو اللاعب التشيلي دعوى لدى رابطة اللاعبين في إسبانيا بداعي عدم الحصول على مكافآت قيمتها 2.4 مليون يورو (2.69 مليون دولار).

وأضاف فالفيردي في مؤتمر صحفي قبل أن يحل برشلونة ضيفا على إسبانيول في الدوري الإسباني اليوم السبت: "هناك دائما تباين في الآراء بشأن تفسير بنود العقود. المشكلة سيتم حلها داخليا.

وتابع: "نعرف أرتورو جيدا. إنه نفس الشخص ولا أرى أي مشكلة. لا أعتقد أن هذا سيكون له أي تأثير سلبي في أرض الملعب وهذا كل ما يهمني. يتدرب بشكل جيد حتى هذه اللحظة".

وجاءت الدعوى بعد شهر من حديث فيدال عن إمكانية أن يترك الفريق إذا لم يحصل على مزيد من الفرص للعب.

وشارك فيدال، لاعب يوفنتوس وبايرن ميونيخ السابق، أساسيا مع برشلونة أربع مرات فقط بالدوري هذا الموسم لكنه يبحث عن فرصة أكبر للمشاركة بعد استبعاد البرازيلي أرتور ميلو لثلاثة أسابيع إضافية بسبب مشكلة في أعلى الفخذ وانتقال كارليس ألينا إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة متقدما بنقطتين على ريال مدريد صاحب المركز الثاني وسيواجه اسبانيول متذيل الترتيب الذي سيخوض أول مباراة له تحت قيادة المدرب الجديد ابيلاردو فرنانديز.

وقال فالفيردي إن الحارس مارك-أندريه تير شتيغن سيغيب عن مباراة إسبانيول بسبب إصابة في الركبة وتحوم شكوك إزاء قدرته على خوض مباراة الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسبانية الخميس المقبل في السعودية.

وسيواجه برشلونه منافسه أتليتيكو مدريد في جدة لحجز مكان في المباراة النهائية في 12 يناير أمام الفائز من ريال مدريد وفالنسيا.