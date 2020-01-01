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بايرن ميونخ يدخل صراع التعاقد مع سانشو

السبت 04 يناير 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يدخل صراع التعاقد مع سانشو


وكالات / سما /

دخل نادي بايرن ميونخ، صراع التعاقد مع الموهبة الإنجليزية جادون سانشو، نجم نادي بوروسيا دورتموند.

وخطف سانشو الأنظار بقوة على الرغم من سنه الصغير “19 عاماً”، إلا أنه يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لعدد من الأندية الكبرى، أبرزهم مانشستر يونايتد وتشيلسي، قبل دخول بايرن ميونخ في الصفقة.

ومن المتوقع رحيل اللاعب عن بوروسيا دورتموند في أقصى تقدير بنهاية الموسم الجاري، ويعتبر أولوية بالنسبة لأولي جونار سولشاير منذ تعيينه مدرباً لمانشستر يونايتد.

لكن المنافسة على ضم اللاعب اشتدت بعدما دخل تشيلسي على الخط، وسيُمنح فرانك لامبارد أموالاً كبيرة لتدعيم الفريق بعد رفع الحظر من التعاقدات.

كشفت صحيفة “مترو” الإنجليزية، وفقاً لمصادرها الخاصة، أن نادي بايرن ميونخ هو أخر المهتمين بضم جادون سانشو.

وفشل بايرن في ضم لاعب تشيلسي كالوم هدسون أودوي بعدما رفض البلوز بيع اللاعب. ليستكمل سلب المواهب من منافسه دورتموند، الذي قد يفضل بيع اللاعب لأحد الأندية الإنجليزية لهذا السبب.

ويرغب العملاق البافاري في ضم لاعب شاب بجانب الثنائي كينجسلي كومان وجنابري.

#بايرن ميونخ #سانشو

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