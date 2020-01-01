إنتر ميلان اتفق على قيمة شراء إريكسن من توتنهام

وكالات / سما /

اقترب إنتر ميلان خطوة للأمام من التوقيع مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بمقابل يتراوح ما بين 20 مليون و23 مليون يورو.

ويأتي هذا معاكساً للتقارير الأخيرة التي تحدثت عن انسحاب النادي الإيطالي من الصفقة بعد أن طالب توتنهام بـ30 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

وأوضحت صحيفة Ekstra Bladet الدنماركية في تقريرها بأن المبلغ الذي سيتراوح ما بين 20 مليون إلى 23 مليون يورو سيكون كافياً لإقناع دانييل ليفي رئيس السبيرز بالتخلي عن اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة الدنماركية أن أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان دفع النادي للمضي قدماً نحو شراء إريكسن في وقتٍ قريب.

وكان الإنتر قد فشل في التوقيع مع لاعب الوسط السويدي ديان كولوسيفسكي بعد أن وقع الأخير لصالح يوفنتوس، والذي سينضم له في الصيف المقبل.

ويأمل مدرب النيراتزوري أن ينجح النادي في جلب إريكسن إضافة إلى آرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة لمواصلة مطاردة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي.