صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

وكالات / سما /

واصل نادي ريال مدريد، رغبته القوية في ضم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد. وسط أنباء عن صفقة تبادلية محتملة بين الطرفين.

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة بول بوجبا في مغادرة مانشستر يونايتد، ومنافسة محتملة بين ناديه السابق يوفنتوس، وريال مدريد.

وعاد بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد، في صفقة كانت الأغلى في التاريخ بلغت حينها 89 مليون جنيه استرليني. لكن يبدو أنه لم يعد يناسب طموح اللاعب.

وتجددت إصابة بوجبا في الكاحل، بعد تعافيه من الإصابة التي ابعدته منذ شهر سبتمبر. وعاد للمشاركة ضد نيوكاسل. قبل أن يتعرض لإصابة جديدة ستبعده لمدة 4 أسابيع.

كشفت صحيفة “صن” البريطانية، أن الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، من الممكن أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية مع لاعبه بول بوجبا.

وحسبما كشفت الصحيفة، انتهت مسيرة بوجبا مع مانشستر يونايتد، بعد الوصول لطريق مسدود بين جميع الأطراف.

ويظل ريال مدريد هو الأقرب لضم بوجبا، لكن من غير المرجح أن تتم الصفقة في شهر يناير الجاري.

ورفض مانشستر يونايتد بيع بوجبا في الصيف الماضي، وحدد سعر بيعه 180 مليون استرليني، مما أبعد يوفنتوس وريال مدريد من استكمال المفاوضات. لكن موقف الشياطين الحمر تغير.

وكان كروس أحد أهداف مانشستر يونايتد، عندما كان لاعباً في صفوف بايرن ميونخ، قبل أن ينجح ريال مدريد في حسم الصفقة لصالحه.