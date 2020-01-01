  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يسلم 8 شبان بلاغات للحضور للمحكمة بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي

السبت 04 يناير 2020 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة /سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثمانية شبان من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بلاغات للحضور إلى المحكمة، بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي الليلي.

وقال أنور سامي عبيد  إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله صباح اليوم وسلمته بلاغا للحضور للمحكمة "المركزية" التابعة للاحتلال يوم غد الأحد، إضافة لسبعة شبان آخرين، وهم: فايز محمد محيسن، وادم كايد محمود، ونديم محمد الصفدي، ومحمد موسى مصطفى، ومحمد عليان عليان، وصالح ابو عصب، ونضال فروخ، إثر تقديم نيابة الاحتلال استئنافا ضدهم بدعوى كسرهم قرار الحبس المنزلي الليلي.

وأوضح أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت منازلهم الليلة الماضية للتأكد من التزامهم بالقرار.

وكان عشرات الأهالي في العيسوية، شاركوا يوم الخميس المنصرم، في مسيرة احتجاجية رفضا لقرار الاحتلال فرض الحبس المنزلي الليلي على 8 شبان من البلدة.

 

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تكشف أهم أخطاء تنفيذ عملية اغتيال المبحوح

اسرائيل ترسل رسالة الى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس

مصادر إيرانية :خامنئي شارك شخصيا في بلورة الرد على اغتيال سليماني والوعيد الإيراني يشمل إسرائيل

مزاعم إسرائيلية عن توسيع النفوذ التركي بالنقب ويافا والرملة

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد