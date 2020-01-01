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كهرباء القدس: قطع التيار اليوم عن رام الله والبيرة

السبت 04 يناير 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء القدس: قطع التيار اليوم عن رام الله والبيرة


رام الله / سما /

 أكدت شركة كهرباء محافظة القدس ان شركة الكهرباء الاسرائيلية لم تقم حتى الآن باصلاح العطل الذي حدث على المحول الذي يغذي خطين رئيسيين بالجانب الاسرائيلي في "محطة عطروت" واللذان يمدان مناطق كبيرة من محافظة رام الله والبيرة بالكهرباء.

وأضافت الشركة أن نقص في الطاقة التي تحصل عليها لمحافظة رام الله والبيرة سيؤدي لانقطاع التيار الكهربائي في اجزاء كبيرة عن المحافظة اليوم السبت وخاصة في ساعات الذروة.

وأشارت إلى أنها تسعى لتوفير التيار الكهربائي من خطوط بديلة ولكن هذه الطاقة غير كافية لجميع المشتركين وهذا يؤدي الى زيادة احمال على المحولات الرئيسية الاخرى ايضا مما يؤدي لانقطاع للتيار الكهربائي في مناطق متعددة.

وأعلنت الشركة عن اعتذارها الكامل من كافة المشتركين عن انقطاع التيار الكهربائي الخارج عن إرادة الشركة.

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