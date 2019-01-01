ترامب: أمرت شخصيا بقتل سليماني.. ولدينا قائمة أهداف

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أمر شخصيا بالقضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وإن بلاده لديها قائمة أهداف جاهزة لتنفيذها في أي وقت.



وفي كلمه له، لفت إلى أن قراره كان لوقف الحرب، وليس لبدئها، وإن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم الشعب الإيراني، ولا تريد تغيير النظام هناك، بل وقف سلوكه العدواني.



وأكد ترامب أن سليماني كانت لديه خططا لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين، وتسبب سابقا بمقتل الآلاف في الشرق الأوسط.



في وقت سابق، كتب ترامب على صفحته على تويتر، أن إيران لم تفز يوما في الحرب، لكنها لم تخسر في المفاوضات أبدا، في دعوة ضمنية إلى الإيرانيين للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض.



واعتبر ترامب أن سليماني كان يجب أن يُقتل "قبل سنوات عدة".