  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: أمرت شخصيا بقتل سليماني.. ولدينا قائمة أهداف

السبت 04 يناير 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أمرت شخصيا بقتل سليماني.. ولدينا قائمة أهداف


وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أمر شخصيا بالقضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وإن بلاده لديها قائمة أهداف جاهزة لتنفيذها في أي وقت.

وفي كلمه له، لفت إلى أن قراره كان لوقف الحرب، وليس لبدئها، وإن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم الشعب الإيراني، ولا تريد تغيير النظام هناك، بل وقف سلوكه العدواني.

وأكد ترامب أن سليماني كانت لديه خططا لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين، وتسبب سابقا بمقتل الآلاف في الشرق الأوسط.


في وقت سابق، كتب ترامب على صفحته على تويتر، أن إيران لم تفز يوما في الحرب، لكنها لم تخسر في المفاوضات أبدا، في دعوة ضمنية إلى الإيرانيين للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض.

واعتبر ترامب أن سليماني كان يجب أن يُقتل "قبل سنوات عدة".

#ترامب #اغتيال #سليماني

الأكثر قراءة اليوم

وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

بشأن مقتل سليماني.. هنية يطالب أعضاء حركته بالتزام التعليمات الصادرة عن القيادة

هكذا عقبت الفصائل الفلسطينية على اغتيال اللواء "سليماني"

إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الأخبار الرئيسية

مصادر إيرانية :خامنئي شارك شخصيا في بلورة الرد على اغتيال سليماني والوعيد الإيراني يشمل إسرائيل

مزاعم إسرائيلية عن توسيع النفوذ التركي بالنقب ويافا والرملة

هجوم اميركي جديد : قتلى من "الحشد الشعبي" في قصف جوي ببغداد

إسماعيل قاآني

قائد فليق القدس الجديد:نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط ..

تلفزيون: إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني