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الحرس الثوري الإيراني يعلن موعد تشييع سليماني في طهران

السبت 04 يناير 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يعلن موعد تشييع سليماني في طهران


وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، عن موعد مراسم تشييع ودفن جثمان قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة فجر الجمعة في العاصمة العراقية بغداد.


وقال بيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري، إن "مراسم تشييع جثمان سليماني، وجثامين رفاقه الشهداء، بعد وصولها إيران، ستجري في مدينة مشهد، عند مرقد الإمام علي بن موسى الرضا يوم الأحد، ومن ثم ستجري مراسم تشييع للجثامين في طهران الاثنين".


وأشار البيان إلى أن "مراسم تشييع ودفن سليمان ستجري الثلاثاء في مدينة كرمان، مركز محافظة كرمان، مسقط رأسه".


وكان السفير الإيراني بالعراق، إيرج مسجدي، أعلن بدء العمل لنقل جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، من الأراضي العراقية إلى طهران.


وقال السفير الإيراني بالعراق، إيرج مسجدي: "نحن ننسق لنقل الجثمان الطاهر لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس إلى طهران"، مضيفا أن "الإجراءات ستتم في أسرع وقت ممكن".


وأفاد السفير: "في حوالي الواحدة فجرا، تعرضت سيارتا قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، لهجوم صاروخي أمريكي في بغداد، ما أدى إلى استشهاد الركاب العشرة جميعهم".


ولفت إلى أن "الكثير من الفصائل العراقية تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الأمريكي، وهي تقوم بالاتصال منذ ساعات الصباح الأولى، وتبدي استعدادها للتعاون معنا".

#سليماني #اغتيال #ايران

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