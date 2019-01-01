جيش الاحتلال ينشر إحصائية عن عدد قتلاه والعمليات خلال 2019

القدس المحتلة / سما /

نشر الجيش الإسرائيلي، بيانات تتعلق بعدد قتلى جنوده، والهجمات التي نفذت، إلى جانب عمليات إطلاق الصواريخ وغيرها خلال العام المنصرم 2019.

وبحسب البيانات الإحصائية، فإن جنديين قتلا وأصيب 11 آخرين في سلسلة هجمات متفرقة غالبيتهم في عمليات إطلاق نار بلغ عددها 19 مقارنةً مع 33 نفذت العام الماضي وقتل خلالها 7 جنود.

وبينت أن 1295 صاروخًا تم إطلاقهم من قطاع غزة منهم 729 سقطت في مناطق مفتوحة، واعترضت القبة الحديدية أكثر من 478 قذيفة.

وأشارت إلى أنه تم مهاجمة 900 هدف في قطاع غزة. بينما تم تنفيذ 1800 غارة على أهداف متفرقة في كافة الجبهات.

وذكرت أنه تم تنفيذ 12 عملية طعن، وإلقاء 290 زجاجة حارقة، ومصادرة 603 قطع سلاح، وإغلاق 14 مخرطة.