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أجواء باردة جداً .. وأمطار مصحوبة بالبرد وعواصف رعدية

السبت 04 يناير 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء باردة جداً .. وأمطار مصحوبة بالبرد وعواصف رعدية


رام الله / سما /

تتأثر البلاد اليوم بمنخفض جوي ورياح باردة جداً، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية ثم تنتشر تدريجياً الى معظم المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية، وتكون الأجواء باردة جداً في ساعات الليل مع تساقط الأمطار والبرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

الأحد: أمطار متفرقة

تبقى الأجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ، وفي ساعات الليل تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار متفرقة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

الإثنين :غائم جزئي

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتستقر الأجواء في معظم المناطق، وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتهب رياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة بحيث ترتفع نسبة الغبار في الأجواء خصوصاً في جنوب البلاد، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل ملموس في مختلف المناطق.

الثلاثاء :رياح قوية

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء الى باردة جداً في معظم المناطق، وتتأثر البلاد بأحوال جوية غير مستقرة في مقدمة منخفض جوي بارد وماطر، ويتوقع أن تهطل زخات من الأمطار والبرد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

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