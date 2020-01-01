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قناة عبرية: واشنطن تشاورت مع تل ابيب قبل تصفية سليماني

السبت 04 يناير 2020 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: واشنطن تشاورت مع تل ابيب قبل تصفية سليماني


القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بتحديث إسرائيل مسبقًا، بعملية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.
وأفادت القناة "13" للتلفزيون الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عدة مرات خلال الأسبوع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتم تحديث نتنياهو فيما يتعلق بتصفية سليماني قبل عملية الاغتيال.
وقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أميركي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.
وقالت قناة "كان" للتلفزيون الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية قولهم إن رد إيران الفوري على إسرائيل غير متوقع، ومن المرجح أن يسعوا لضرب أهداف أمريكية، وذلك غداة اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد تقديرات النظام الأمني أنه لا يوجد أي عائق عسكري أمام فتح موقع التزلج على الثلج في جبل الشيخ (على الحدود مع سوريا) أمام المتنزهين غدًا، بعد إغلاق الموقع اليوم بسبب الأوضاع الأمنية.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على "تويتر": "بناءً على تقييم الوضع تقرر في الجيش الاسرائيلي السماح بافتتاح منتزه جبل الشيخ للمتنزهين ابتداءً من يوم غد السبت. تبقى حالة الروتين الطبيعية في المنطقة الشمالية حيث يواصل الجيش متابعة المجريات وإجراء تقييم للوضع بالموضوع".
وكان صحافي من وكالة "فرانس برس" قد شاهد الجمعة تحركات الدبابات والجنود الإسرائيليين تسد الطريق وتنتشر على سفح جبل الشيخ في الجولان، حيث نصبت صواريخ القبة الحديدية المضادة للصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.
وقال مصدر عسكري اسرائيلي للوكالة "لا توجد تعزيزات عسكرية في شمال البلاد ولم يتغير شيء على السكان المحليين".
وعقد وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بنيت الجمعة اجتماعا لتقييم الوضع في وزارة الأمن مع رئيس الاركان الاسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس بمجلس الامن القومي ورئيس الموساد وغيرهم من كبار مسؤولي الاجهزة الامنية، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.
 

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