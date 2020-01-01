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بعد اغتيال سليماني

السعودية تدعو إلى ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي لتفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه

الجمعة 03 يناير 2020 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدعو إلى ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي لتفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه


الرياض /سما/

صرح مصدر سعودي مسؤول قائلاً:" تابعت المملكة العربية السعودية الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

وأضاف:"ومع معرفتها بما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل "الميليشيات الإرهابية" تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

وأكدت المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

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