قائد فليق القدس: نقول للجميع اصبروا قليلا لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط .. وواشنطن ترد

طهران /سما/

وجه إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني تهديدا للولايات المتحدة، متوعدا بأن يرى الجميع "جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط" انتقاما لقاسم سليماني.

وقال قاآني في أول تصريح له بعد تعيينه: "اصبروا قليلا وسترون بأم أعينكم بقايا جثث الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط".

وعين المرشد الإيراني علي خامنئي إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي في بغداد.

وتعقيبا على تصريحات قائد فليق القدس اسماعيل قاأني ، قال وزير الدفاع الأمريكي: "نقول لإيران ومليشياتها إننا لن نقبل الهجمات المستمرة على أفرادنا وقواتنا بالمنطقة".