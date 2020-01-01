طائرات عسكرية أمريكية مخصصة للإخلاء تتجه نحو المنطقة

سما / وكالات/

كشفت مصادر لقناة الميادين عن تحركات للقوات الامريكية في المنطقة، عقب قيامها باغتيال الجنرال سليماني والمهندس فجر اليوم، وتؤكّد توجّه 5 طائرات أمريكية من ناقلات الحمولة الكبيرة نحو الشرق الأوسط.

أشارت مصادر للميادين إلى توجّه 5 طائرات عسكرية أميركية من نوع "لوكهيد سي 130" نحو الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن الطائرات تستخدم عادةً في التسلل ونقل الشخصيات، وقد يكون هدفها سحب دبلوماسيين أو شخصيات أمريكية رفيعة المستوى.

وكشفت المصادر أن الطائرات الـ 5 قطعت الأجواء الإيطالية باتجاه المنطقة، 4 منها انطلقت من قاعدة أمريكية في إسبانيا والخامسة أتت من شمال أوروبا.

ووفق المصادر، فإن 3 طائرات من ناقلات الحمولات الكبيرة قطعت المحيط الأطلسي وتتجه أيضاً نحو الشرق الأوسط.

وتابعت المصادر أن سلاح الجو الأمريكي لا يهدأ في نطاق عمل القيادة المركزية "سنتكوم" وفي نطاق عمل القيادة الأوروبية "يوكوم"، وأن عشرات الطائرات من طرازات مختلفة مخصصة بالدرجة الأولى للنقل والإخلاء تتجه نحو العراق وأماكن مختلفة في الشرق الأوسط.

كما كشفت المصادر تفاصيل مرتبطة بتحركات القوات الأميركية، حيث نقلت هبوط 4 طائرات KC-135 صباح الجمعة في قاعدة "افيانو" الأمريكية في ايطاليا، هذا، بحسب المصادر، "مؤشر لافت لأن القاعدة المذكورة هي قاعدة عملياتية وتعتبر قاعدة تشغيل أمامية للعمليات في الشرق الأوسط".

وقد انطلقت إثنتان من هذه الطائرات الأربعة نحو العراق، بالإضافة إلى أن هناك حركة أسطول كامل من طائرات نقل جوي استراتيجي سريع طراز "بوينغ سي-17"، تُستخدم عادة في عمليات الجسر الجوي التكتيكي والإخلاء، تتحرك من عدة دول وقواعد أمريكية في أوروبا نحو المنطقة الآن.

كما أن هناك 3 طائرات استراتيجية تُستخدم في نقل حمولات كبيرة (نقل جوي استراتيجي عابر للمحيطات) قطعت المحيط الأطلسي وتتجه أيضاً نحو الشرق الأوسط، بحسب المصادر.