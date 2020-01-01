هكذا علق نتنياهو على عملية اغتيال سليماني !!

القدس المحتلة/سما/

أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، بالعملية العسكرية الأمريكية والتي أدت إلى مقتل رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الليلة الماضية.

ونقلت قناة كان العبرية عن "نتنياهو" قوله، إن للولايات المتحدة الحق في الدفاع عن مواطنيها ومصالحها، مشيراً إلى أن سليماني كان المسؤول عن مقتل العديد من المواطنين الامريكيين ومدنيين عزل اخرين وانه خطط للمزيد من الاعتداءات.

وأضاف، "إن ترامب تصرف بحزم وبقوة وبسرعة، مؤكداً أن إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة في النضال من أجل توفير الأمن والسلام والدفاع عن النفس.