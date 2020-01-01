الاحتلال يقمع فعالية سلمية في قرية المزرعة الغربية

رام الله / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، العشرات من المواطنين الذين تواجدوا في منطقة عين حراشة، المهددة بالاستيطان والمصادرة، في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وكان العشرات من أهالي القرية وممثلين عن بلدية المزرعة القبلية وكافة المؤسسات في القرية، قد توجهوا بعد صلاة الجمعة إلى أراضي منطقة حراشة، للتأكيد على أحقيتهم بهذه الأرض ورفضا لممارسات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

ومنطقة عين حراشة، يوجد فيها عين ماء تاريخية، وتتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، وجنود الاحتلال الذين يتواجدون في معسكر بالقرب منها. وتمنع سلطات الاحتلال أهالي القرية من البناء في المنطقة، في محاولة للاستيلاء عليها.