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لجان العمل الزراعي تعلن حصيلة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الصيادين

الجمعة 03 يناير 2020 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان العمل الزراعي تعلن حصيلة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الصيادين


غزة / سما /

 قالت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استمرت في انتهاكها لحقوق الصيادين من خلال الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة عليهم.

واكدت أنه ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها تم توثيق 8 انتهاكات واعتداءات مباشرة خلال شهر ديسمبر 2019، كانت عبارة عن عمليات اطلاق نار وضخ مياه اتجاه المراكب، وأدت هذة الاعتداءات عن فقدان عشرات قطع من شباك الصيد تعود ل8 مراكب صيد، بالاضافة الى تضرر جزئي لقاربين.

رجحت دائرة الضغط والمناصرة أن تراجع عدد الانتهاكات والاعتداءات بحق الصيادين خلال شهر ديسمبر المنصرم يعود الى تراجع دخول الصيادين للبحر بسبب المنخفضات الجوية المتكررة خلال هذا الشهر،بالاضافة الى تقليص مساحة الصيد لعدة أيام الى جانب التلاعب بمساحات الصيد المسموح بها للصيادين من قبل بحرية الاحتلال الاسرائيلي

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