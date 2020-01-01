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محلل هآرتس: رد إيران سيكون عنيفاً وإسرائيل طلبت سابقا اغتيال سليماني

الجمعة 03 يناير 2020 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل هآرتس: رد إيران سيكون عنيفاً وإسرائيل طلبت سابقا اغتيال سليماني


القدس المحتلة / سما /

توقع المحلل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل أن ترد إيران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بشكل عنيف، وممكن أن يستمر لفترة طويلة وعلى عدة جبهات.

ورغم عدم رغبة أمريكا وإيران بالحرب إلا أن عملية الاغتيال تقربهما من ذلك، وهذا الصدام قد يورط إسرائيل في المعركة.

وكشف عاموس هرئيل إلى أن نقاشات عديدة جرت حول اغتيال اللواء الإيراني إحداها كانت بين الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وأنه عندما اغتالت إسرائيل القائد في حزب الله عماد مغنية، اقترحت إسرائيل اغتيال سليماني الذي كان برفقة مغنية، إلا أن الولايات المتحدة وضعت "فيتو" حول اغتياله.

وعن الأهداف التي ممكن أن تستهدفها إيران قال هرئيل إنها ستركز على الأهداف الأمريكية في العراق، وقد تتلقى السعودية ضربات أيضا.

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