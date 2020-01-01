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في ظل التطورات الإقليمية ترقب حذر في الغلاف

الجمعة 03 يناير 2020 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل التطورات الإقليمية ترقب حذر في الغلاف


القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" مساء اليوم الجمعة، أن حاله من الترقب والهدوء الحذر تسود مستوطنات غلاف غزة في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة منذ ساعات فجر اليوم.

ووفقاً للصحيفة العبرية، بعد تقييم للوضع في الجنوب، لا توجد تعليمات خاصة للسكان في غلاف غزة تتعلق بالأحداث الأخيرة، وفي حال حدوث تطورات سيتم إصدار تعليمات للمستوطنين فورا.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، أعلنت فجر اليوم، أن الجيش الأمريكي استهدف قاسم سليماني مسؤول فيلق القدس الإيراني، بناءً على تعليمات من الرئيس ترامب.

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