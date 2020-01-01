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تلفزيون: إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

الجمعة 03 يناير 2020 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون: إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني


القدس المحتلة / سما /

 أصدر رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، تعميما داخليا بخصوص المواقف الصادرة عن قيادات الحركة بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني.

وأَضاف هنية في تعميمه يوم الجمعة، "من المتوقع انه سيكون لهذا الأمر تداعيات خطيرة على المنطقة وفلسطين وان اخوانكم في قيادة الحركة يتابعون ويقيمون التطورات والتداعيات وسيتخذون المواقف اللازمه في هذا الحدث الخطير وعليه فإنني اطلب من جميع الإخوه والهيئات ذات الصله بالحركة التزام المواقف الصادره عن قيادة الحركة بهذا الخصوص".


نص التعميم كالتالي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الإخوه الكرام ابناء حركتنا المجاهدة وكوادرها لا شك أنكم تتابعون التطورات المتعلقة باستشهاد الحاج قاسم سليماني على أيدي الأمريكان ومن المتوقع انه سيكون لهذا الأمر تداعيات خطيرة على المنطقة وفلسطين وان اخوانكم في قيادة الحركة يتابعون ويقيمون التطورات والتداعيات وسيتخذون المواقف اللازمه في هذا الحدث الخطير وعليه فإنني اطلب من جميع الإخوه والهيئات ذات الصله بالحركة التزام المواقف الصادره عن قيادة الحركة بهذا الخصوص. 

حفظكم الله جميعا ووفقنا لما فيه خير امتنا وشعبنا وحركتنا 

اخوكم اسماعيل هنيه 

رئيس الحركة.

#حماس #الجهاد #اغتيال سليماني #ايران #القاهرة #اسرائيل

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