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مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الجمعة 03 يناير 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها


طهران /سما/

 أكد مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان اليوم الجمعة، أن اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه الولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف البيان: الانتقام الإيراني سيكون ثقيلا ومؤلما.، وان الولايات المتحدة ستدفع ضريبة غالية باغتيالها سليماني. 

وتابع بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها.

وركز البيان الصادر إثر الاجتماع على النقاط الأساسية التالية:

  على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظر انتقام إيران الساحق في المكان والزمان المناسبين

   إيران ستواصل خط الجهاد والمقاومة بعزم أكبر ومن دون مواربة

   اغتيال قاسم سليماني والقادة الكبار برفقته جاء انتقاما لـ"داعش" والإرهاب التكفيري في سوريا والعراق

   امتزاج دماء القادة الإيرانيين والعراقيين مؤشر على الارتباط الوثيق بين الشعبين العراقي والإيراني الذي لن يضعف في المستقبل

    قاسم سليماني فخر وعزة ليس للإيرانيين فحسب بل لكل المسلمين والمستضعفين في العالم

    استشهاد هذا القائد المقاوم خسارة كبيرة للعالم الإسلامي والشعب الإيراني

    كلما سقط لواء من يد مقاتل سيحمله مقاتل آخر

    على من ابتهجوا لجريمة اغتيال سليماني أن يعلموا أن هكذا عملية عمياء ستضاعف من سياسة المقاومة الفاعلة التي تنتهجها إيران ومن دون أي تراجع

يتبع..

#مجلس الأمن القومي الإيراني #ايران #سليماني #اغتيال سليماني

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