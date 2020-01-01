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مقررة الأمم المتحدة: اغتيال الفريق قاسم سليماني انتهاك للقانون الدولي

الجمعة 03 يناير 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة الأمم المتحدة: اغتيال الفريق قاسم سليماني انتهاك للقانون الدولي


سما / وكالات/

صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة "آغنس كالامارد"، أنه من المرجح أن يكون اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس انتهاكا للقوانين الدولية بما في ذلك قانون حقوق الانسان.

وفي تغريدة لها اليوم الجمعة، أضافت كالامارد "ان استخدام الطائرات المسيرة ومعدات أخرى لتنفيذ الاغتيال ليس قانونيا".

وبحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة فانه وفقا للقوانين الدولية لا يمكن اتخاذ الاجراءات القاتلة إلا من أجل مواجهة التهديدات الحتمية.

علما أن وزارة الدفاع الأميركية، أعلنت عقب استشهاد الفريق قاسم سليماني جراء الهجمات المروحية الأميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أن اغتيال الفريق قاسم سليماني تم بأمر مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مما يعد مصداقا بارزا للإرهاب الحكومي.

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