  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأسد: سوريا لن تنسى وقوف الجنرال سليماني مع الجيش في مواجهة الارهاب

الجمعة 03 يناير 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسد: سوريا لن تنسى وقوف الجنرال سليماني مع الجيش في مواجهة الارهاب


دمشق /سما/

قدم الرئيس السوري بشار الأسد، التعازي للقيادة الإيرانية والشعب الايراني، باستشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي تعرض لعملية اغتيال من قبل القوات الامريكية في العراق.

وأكد الأسد في رسالة وجهها للقيادة الإيرانية، أن الشعب السوري لن ينسى وقوف الجنرال قاسم لسلماني إلى جانب الجيش السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب.

وأكد الرئيس السوري أنه يثق بأن هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف بوجه سياسات الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أدانت الخارجية السورية بشدة اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، وعدد من كوادر "الحشد الشعبي" العراقي، واعتبرته تصعيدا أمريكيا خطيرا للأوضاع في المنطقة.

واستشهد سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة 3 يناير الجاري.

#بشار الاسد #سوريا #سليماني #الجيش السوري #الارهاب

الأكثر قراءة اليوم

وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة

بعد الفشل في خانيونس فضيحة جديدة في شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية

صور : من هو قاسم سلمياني ؟

شاهد.. أمريكا تغتال اللواء قاسم سليماني وإيران تتوعد برد قاس

الرئيس يهاتف خالد مشعل..

هكذا عقبت الفصائل الفلسطينية على اغتيال اللواء "سليماني"

أنباء عن مقتل القيادي بحزب الله نعيم قاسم بضربة أمريكا ببغداد

الأخبار الرئيسية

تلفزيون: إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

سليماني

هل كانت إسرائيل على علم مسبق بالعملية الأميركية ضد سليماني؟!