ليبرمان: الشرق الأوسط سيكون أفضل بدون سليماني

القدس المحتلة / سما /

عقب رئيس كتلة اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان على عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قائلاً :" العالم وخاصة الشرق الأوسط سيكون أفضل بدون قاسم سليماني، الذي يدعم المقاومة الفلسطينية.

وادعى المتطرف ليبرمان، أن سليماني مسؤول عن قتل الآلاف في العراق وسوريا ولبنان واليمن، متجاهلاً الارهاب الأمريكي والاسرائيلي في تلك الدول، ورعايتهما لتنظيم داعش الذي قاتله المجاهد سليماني في سوريا والعراق.

الجدير ذكره، أن سليماني تعرض لعملية اغتيال فجر اليوم الجمعة في العاصمة العراقية بغداد من قبل الطائرات الأمريكية.