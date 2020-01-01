  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موظفون أمريكيون في العراق يغادرونها فوراً

الجمعة 03 يناير 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
موظفون أمريكيون في العراق يغادرونها فوراً


بغداد /سما/

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم، الجمعة، مغادرة عدد من الموظفين الأميركيين العاملين في قطاع النفط للبلاد، بموجب طلب سفارة بلادهم مغادرة العراق "فوراً"، عقب الضربة الجوية التي نفذتها قواتها وأدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، لوكالة "فرانس برس"، إن "العديد من الموظفين حاملي الجنسية الأميركية غادروا العراق استجابة لطلب حكومتهم"، بعد ساعات من دعوة السفارة الأميركية في بغداد مواطنيها لمغادرة العراق "فوراً".

وأكد بيان رسمي للوزارة أن "الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق ولم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير".

وكان العديد من العاملين الأميركيين في قطاع النفط قد غادروا العراق قبل أشهر، وفقا لمصادر نفطية.

وفي وقت لاحق، دعت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة المواطنين الأميركيين إلى مغادرة العراق "فورا".

وقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أميركي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وحذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، من أن هذه الضربة، تشكل "تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة" في العراق.

ويمثل النفط المورد الرئيسي لميزانية العراق الذي يعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.

#بغداد #اغتيال سليماني #العراق

الأكثر قراءة اليوم

وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة

بعد الفشل في خانيونس فضيحة جديدة في شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية

صور : من هو قاسم سلمياني ؟

شاهد.. أمريكا تغتال اللواء قاسم سليماني وإيران تتوعد برد قاس

الرئيس يهاتف خالد مشعل..

هكذا عقبت الفصائل الفلسطينية على اغتيال اللواء "سليماني"

أنباء عن مقتل القيادي بحزب الله نعيم قاسم بضربة أمريكا ببغداد

الأخبار الرئيسية

تلفزيون: إسرائيل تنقل رسالة إلى الفصائل في غزة عبر القاهرة بعد اغتيال سليماني

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

سليماني

هل كانت إسرائيل على علم مسبق بالعملية الأميركية ضد سليماني؟!