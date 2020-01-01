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الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء

الجمعة 03 يناير 2020 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني : فرح الاميركيين والصهاينة باغتيال "سليماني" سيتحول الى عزاء


طهران/وكالات/

أكد المتحدث بأسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، ان فرح الاميركيين والصهاينة حاليا سيتحول الى عزاء لهم ، وذلك في تعليقه على الجريمة الارهابية الاميركية باغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني.

وقال العميد شريف: ان اللواء قاسم سليماني هو احد القادة المحنكين والشجعان والثوريين والاوفياء للولاية الذي حقق خلال حياته المباركة على مدى 41 عاما ، البطولات الكثيرة وتعرض لمخاطر متعددة من اجل أمن الشعب الايراني والعالم الاسلامي والتصدي للاعداء اللدودين للامة الاسلامية.
واشار الى ان  الفريق سليماني تعرض مرات عديدة الى الاغتيال ونیل خلال فترة الدفاع المقدس وفي تحصين محور المقاومة ومكافحة الكيان الصهيوني واصيب عدة مرات قبل استشهاده في الهجوم الارهابي الاميركي، وحصل على لقب الشهيد من قبل قائد الثورة الاسلامية، وكان يعتبر نفسه دائما جنديا في خدمة ولاية الفقيه والامة الاسلامية بالرغم من حصوله على ارفع الاوسمة العسكرية الايرانية.
ولفت العميد شريف الى ان اليوم يعتبر بداية مرحلة جديدة للحرس الثوري وجبهة المقاومة.
وأكد ان فرح الاميركيين والصهاينة الحالي لن يدون وسيتحول الى عزاء لهم، وقال: ان الحرس الثوري والشعب وجبهة المقاومة في جميع انحاء العالم الاسلامي سيأخذون الثار لدماء هذا الشهيد الشامخ، الذي لم يفكر سوى في شموخ ورفعة الشعب الايراني والعالم الاسلامي وتحرير القدس.

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