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الخارجية المصرية تدعو لاحتواء الموقف عقب اغتيال سليماني

الجمعة 03 يناير 2020 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية المصرية تدعو لاحتواء الموقف عقب اغتيال سليماني


القاهرة /سما/

دعت الخارجية المصرية في ظل التوتر التي تشهده المنطقة عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني من قبل القوات الأمريكية، إلى احتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها،: "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه". داعية لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.

وأكدت أنها ترى أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لن تؤدي سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار.

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