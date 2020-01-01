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إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 03 يناير 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية


قلقيلية / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16، ما أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين بحالات الاختناق.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا صوبهم الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

واكد شتيوي أن جنود الاحتلال نصبوا الكمائن في محاولة منهم لاعتقال الشبان، إلا أنهم فشلوا في ذلك، لافتاً إلى أن مسيرة اليوم جاءت اليوم إحياء للذكرى الـ55  لانطلاقة حركة "فتح".

#مواجهات #قوات الاحتلال #قلقيلية #كفر قدوم

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