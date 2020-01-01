  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هذا ما يحمله هنية في جولته الخارجية

لن نتعايش مع الاحتلال.. حماد: سنفرض معادلتنا بكل قوة مهما كان الثمن..وسنعد العدة لتحرير أقصانا

الجمعة 03 يناير 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لن نتعايش مع الاحتلال.. حماد: سنفرض معادلتنا بكل قوة مهما كان الثمن..وسنعد العدة لتحرير أقصانا


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" فتحي حماد، عصر اليوم الجمعة، إن الحركة ما زالت تعد العدة وتراكم القوة فوق القوة والصاروخ فوق الصاروخ والاستشهادي مع الاستشهادي من أجل تحرير أقصانا.

وأضاف حماد، خلال كلمة له ضمن مسيرات جماهيرية دعت لها "حماس" غرب مدينة غزة نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك ورفضاً للتهويد "أننا سنفرض معادلاتنا كما فرضناها سابقا بكل قوة مهما بلغ الثمن والتضحيات، وحقوقنا لا يمكن أن تخضع للمساومات والمجاملات وسنسقط صفقة القرن واتفاقيات اوسلو وكل المؤامرات".

وأعلن النفير العام للقدس والأقصى مشدداً على أننا لن نتعايش مع الاحتلال ولا للتطبيع معه والقدس أمانة في أعناقنا وعروس عروبتنا والدفاع عنها واجب مقدس.

وطالب باستمرار النفير العام وليترجم الجميع شعار لبيك يا أقصى إلى أفعال مقاومة عملية على الأرض وبكافة أشكال المقاومة للذود عن المسجد الأقصى.

ودعا للوقف في وجه كل المخططات "الإسرائيلية الأمريكية" والعمل الجاد على مساندة المرابطين وأهلنا في القدس وبكل قوة، متابعاً: "سنعمل بكل السبل لدعم صمود المقدسيين ولن نتركهم وحدهم".

وأردف:"نبرق بالتحية لأهل القدس ونقول لهم، صبرا إخواننا وأخواتنا، فإننا قادمون إليكم بجيش القسام لتحرير الأقصى والقدس وكل فلسطين".

وعبر حماد عن رفض حركته لكل عمليات الهرولة والتطبيع العربي والاسلامي مع الاحتلال ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه الأقصى.

وأكد ان القدس خطاً أحمر والدفاع عنها واجب والتفريط بشبر منها خيانة للدين والوطن، موجهاً رسالة للمقاومة قائلاً  "عدوكم لا يعرف إلا لغة القوة والبارود فخاطبوه بنفس اللغة".

ووجه التحية لأهل القدس باسم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية لافتاً إلى أنه يحمل في جولته الخارجية هم القضية الفلسطينية والاقصى وفلسطين.

#فتحي حماد #اسرائيل #الاحتلال #القدس #حماس #هنية #القسام

الأكثر قراءة اليوم

وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة

بعد الفشل في خانيونس فضيحة جديدة في شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية

صور : من هو قاسم سلمياني ؟

شاهد.. أمريكا تغتال اللواء قاسم سليماني وإيران تتوعد برد قاس

الرئيس يهاتف خالد مشعل..

هكذا عقبت الفصائل الفلسطينية على اغتيال اللواء "سليماني"

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا.. ومصر تعقب!

الأخبار الرئيسية

إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

سليماني

هل كانت إسرائيل على علم مسبق بالعملية الأميركية ضد سليماني؟!

15

خلفًا لـ"قاسم سليماني".. خامنئي يعين اسماعيل قآاني قائدا لفيلق القدس

12020371018317

وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة

سليماني

هكذا عقبت الفصائل الفلسطينية على اغتيال اللواء "سليماني"