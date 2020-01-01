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إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في المغير قرب رام الله

الجمعة 03 يناير 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في المغير قرب رام الله


رام الله / سما /

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وكان عشرات المواطنين قد أدوا صلاة الجمعة، في منطقة السهل بالقرية، قبل أن ينطلقوا بمسيرة سلمية احتجاجا على محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني، قمعها جنود الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين إحداها بالرصاص الحي بالقدم، والأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس، جرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

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