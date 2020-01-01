"معاريف": الانتقام الايراني قادم واسرائيل ليست اول اهدافهم

القدس المحتلة / سما /

توقع البروفيسور الاسرائيلي عوزي رابي، رئيس مركز "موشيه ديان" لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب، صباح اليوم الى ان اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني سيقود ايران الى الانتقام من اسرائيل.

واضاف بحسب صحيفة معاريف الاسرائيلية "كان هناك الكثير من الغموض حول سليماني ، وكان مصدر قوة النظام في إيران".

كما أشار إلى إمكانية رد الفعل الايرانية تجاه إسرائيل، مضيفا "لسنا في قمة الخط، اسرائيل ليست اول الاهداف ولكنها من ضمنها".

وبحسب البروفيسور رابي، كانت ردود الفعل الإيرانية متنوعة للغاية، " هناك من يرى عمل ايران جيد وان ضربة سليماني ستضر بايران، وهناك من يرى انها تستحق لكونها تتدخل في معظم الدول بالشرق الاوسط".

وأضاف رابي : "قاسم سليماني والنظام اتخذوا افتراضًا خاطئًا حول دونالد ترامب. لقد أدركوا في البداية أن الأمريكيين كانوا في عملية انسحاب وهذا صحيح. لكن هذا لا يعني أن القتال العنيف بين الولايات المتحدة وإيران قد توقف ، على العكس من ذلك ، فقد استمر."

ورأى البروفيسور الحاخام "انه سيكون على إيران أن ترد من أجل إثبات أن قوتها لا تزال على مستوى معتدل. لن تكون إيران قادرة على دفع نفسها إلى حرب شاملة"، مضيفا ان "ايران سترد على هذا الاغتيال بشكل لا يقود الى حرب شاملة ومدمرة".