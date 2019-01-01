حماس: القدس ليست للبيع وسنعلن النفير العام نصرة لها

غزة / سما /

خرج الالاف من انصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة غزة، نصرة للقدس والأقصى في وجه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وقال القيادي في حماس فتحي حماد إن المسيرة خرجت اليوم لتعلن النفير العام من أجل مواجهة غطرسة الاحتلال ومحاولاته لتهويد القدس.

وشدد على موقف حركته انه لا انتخابات فلسطينية بدون القدس، ولكن بدون إذن من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف حماد :" نقول إن القدس ليست للبيع، وإننا لن نتعايش مع الذل والعار والاحتلال والتطبيع".

ودعا أحرار أمتنا العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم تجاه القدس والأقصى، خاصة مع تزايد الانتهاكات والاعتداءات بحقهما في عام 2019، بحسب الإحصائيات الموثقة.

وأكد حماد أن هذه الجماهير ستسقط صفقة القرن واتفاقية أوسلو وكل الاتفاقات مع المحتل، داعيا إلى إسقاط التنسيق الأمني.

كما وجه حماد التحية لشيخ الأقصى رائد صلاح والشيخ عكرمة صبري وكل المرجعيات الإسلامية والدينية في المسجد الأقصى.