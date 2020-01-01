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إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

الجمعة 03 يناير 2020 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة


القدس المحتلة / سما /

 زعمت مصادر عسكرية إسرائيلية رسمية، اليوم الجمعة، أن حركة حماس كثفت مؤخرًا من جهودها لتهريب الأسلحة والمتفجرات من البحر إلى قطاع غزة، عبر الحدود البحرية مع مصر.

وبحسب المصادر التي تحدثت لموقع صحيفة معاريف العبرية، فإن ذلك جاء في أعقاب التحرك الفعال لمصر على طول الحدود وحربها ضد أنفاق التهريب، ما قلل في السنوات الأخيرة من انتشار عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات من سيناء.

وبينت أن نشطاء حماس يجدون صعوبة في نقل الأسلحة عبر الحدود سواء من فوق أو أسفل الأرض، ما دفعها لتركيز جهودها على تطوير طريق تهريب بحري.

وأقرت البحرية الإسرائيلية بوجود مثل هذا النشاط المتزايد في الآونة الأخيرة. معتبرةً أن عمليات التهريب جزء من مفهوم حماس.

ويؤكد ضباط كبار أنه تم مسبقًا إحباط مثل هذه العمليات واعتقال أشخاص يساعدون في ذلك بعد إيقاف السفن التي تتم عبرها عمليات التهريب. مشيرين في الوقت ذاته أن بعض العمليات تنجح وتصل الأسلحة والمتفجرات إلى حماس بغزة.

ويدرك كبار الضباط أن حماس في الوقت الذي تسعى فيه إلى الهدوء وتحسين الوضع الاقتصادي بغزة، فإنها تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قدراتها العسكرية.

ويقول ضباط في البحرية الإسرائيلية إن يجب عدم زيادة مساحة نطاق الصيد المسموح به لسكان غزة أكثر من 15 ميلًا، وذلك هو الحد الأقصى الأمني المسموح به في ظل أن هناك مئات قوارب الصيد تستخدم في عمليات التهريب

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