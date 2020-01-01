الاحتلال ينشر إحصائية بـ" الأحداث الأمنية" بالضفة وغزة خلال 2109

القدس المحتلة / سما /

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة 3 يناير 2020، تفاصيل حول الأحداث الأمنية واعتداءاته خلال العام الماضي.

وذكر جيش الاحتلال أنه رصد خلال 2019، إطلاق 1295 صاروخا وقذيفة صاروخية من قطاع غزة ، 729 منها في مناطق مفتوحة، فيما اعترضت "القبة الحديدية" 478 قذيفة صاروخية، أكثر من 80% منها كانت موجهة نحو مناطق مأهولة.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف العام المنصرم 900 هدفا في قطاع غزة، ونفذ طيرانه الحربي 1800 غارة على الجبهات كافة، بينما شنت المروحيات الحربية الإسرائيلية 600 غارة.

وأضاف أنه شارك في عدة مناورات مشتركة مع جيوش أخرى، وكانت إحداها في ولاية ألاسكا الأميركية.

ووفق جيش الاحتلال، فإن العام الماضي سجل انخفاضا في عمليات في الضفة الغربية قياسا بسنوات سابقة.

وبين أنه "تم تنفيذ 19 عملية إطلاق نار، و12 عملية طعن. ودارت 1400 مواجهة ألقى فيها شبان فلسطينيون حجارة و290 حدثا ألقي خلالها زجاجات حارقة"، مشيرا إلى أنه جرى اعتقال 2328 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وبحصوص سلاح البحرية الإسرائيلي، فقد نفذت البوارج حاملة الصواريخ 11,250 ساعة إبحار و12 تدريبا عسكريا مع جيوش دول أخرى. وفق جيش الاحتلال.

ونوه إلى أن العام الماضي شهد تجنيد ما يزيد عن 66 ألف شاب في الجيش الإسرائيلي، فيما تسرح منه حوالي 60 ألف جندي.