  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

النائب الكعبي: استهداف امريكا لسليماني سيوتجب وضح حد لجرائمه البشعة

الجمعة 03 يناير 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب الكعبي: استهداف امريكا لسليماني سيوتجب وضح حد لجرائمه البشعة


بغداد /سما/

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، ان استهداف القوات الامريكية للقائد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، بمثابة استهداف لروح المقاومة والمعارضين للوجود الأمريكي في المنطقة، أكثر ما هو لاستهداف شخوصهم.

ودعا الكعبي، لعقد جلسة برلمانية طارئة يوم غد السبت، لمناقشة الاعتداء الامريكي السافر بحق الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وثلة من المقاومين الابطال.

وطالب الكعبي، بوضع حد للاستهتار والاستكبار الاميركي داخل العراق، ومنعهم من فرض السيطرة على بلادنا.

وعزا الكعبي العالم الاسلامي والمراجع العظام والجمهورية الاسلامية ومجاهدي الحشد الشعبي الابطال والشعب العراقي اجمع باستشهاد هذه النخبة المؤمنة من المجاهدين.

#مجلس النواب العراقي #الكعبي #اغتيال سليماني #امريكا #واشنطن #ابو مهدي المهندس

الأكثر قراءة اليوم

بعد الفشل في خانيونس فضيحة جديدة في شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية

وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة

صور : من هو قاسم سلمياني ؟

شاهد.. أمريكا تغتال اللواء قاسم سليماني وإيران تتوعد برد قاس

الرئيس يهاتف خالد مشعل..

تل أبيب: الحرب ضدّ إيران وسوريّة قادِمة لا محال والتهدئة مع حماس للاستعداد والتفرّغ لها

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا.. ومصر تعقب!

الأخبار الرئيسية

15

خلفًا لـ"قاسم سليماني".. خامنئي يعين اسماعيل قآاني قائدا لفيلق القدس

12020371018317

وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة

سليماني

هكذا عقبت الفصائل الفلسطينية على اغتيال اللواء "سليماني"

شاهد.. أمريكا تغتال اللواء قاسم سليماني وإيران تتوعد برد قاس

3

صور : من هو قاسم سلمياني ؟