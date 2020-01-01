النائب الكعبي: استهداف امريكا لسليماني سيوتجب وضح حد لجرائمه البشعة

بغداد /سما/

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، ان استهداف القوات الامريكية للقائد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، بمثابة استهداف لروح المقاومة والمعارضين للوجود الأمريكي في المنطقة، أكثر ما هو لاستهداف شخوصهم.

ودعا الكعبي، لعقد جلسة برلمانية طارئة يوم غد السبت، لمناقشة الاعتداء الامريكي السافر بحق الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وثلة من المقاومين الابطال.

وطالب الكعبي، بوضع حد للاستهتار والاستكبار الاميركي داخل العراق، ومنعهم من فرض السيطرة على بلادنا.

وعزا الكعبي العالم الاسلامي والمراجع العظام والجمهورية الاسلامية ومجاهدي الحشد الشعبي الابطال والشعب العراقي اجمع باستشهاد هذه النخبة المؤمنة من المجاهدين.