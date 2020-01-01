خلفًا لـ"قاسم سليماني".. خامنئي يعين اسماعيل قآاني قائدا لفيلق القدس

طهران /سما/

عيّن المرشد الأعلى علي خامنئي، الجنرال "إسماعيل قاآني" قائدًا جديدًا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلفًا للقائد قاسم سليماني.

يعتبر قاآني الرجل الثاني بعد القائد قاسم سليماني في الحرس الثوري، وتميز بتصريحاته الداعمة للمقاومة سيما في سوريا ولبنان وفلسطين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، بحسب بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".

وتوعد المرشد الإيراني بـ"انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، في غارة أمريكية.