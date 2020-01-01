  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خلفًا لـ"قاسم سليماني".. خامنئي يعين اسماعيل قآاني قائدا لفيلق القدس

الجمعة 03 يناير 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلفًا لـ"قاسم سليماني".. خامنئي يعين اسماعيل قآاني قائدا لفيلق القدس


طهران /سما/

عيّن المرشد الأعلى علي خامنئي، الجنرال "إسماعيل قاآني" قائدًا جديدًا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلفًا للقائد قاسم سليماني.

يعتبر قاآني الرجل الثاني بعد القائد قاسم سليماني في الحرس الثوري، وتميز بتصريحاته الداعمة للمقاومة سيما في سوريا ولبنان وفلسطين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، بحسب بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".

وتوعد المرشد الإيراني بـ"انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، في غارة أمريكية.

#فيلق القدس #اسماعيل قآاني #قاسم سليماني #اغتيال سليماني #خامنئي #ايران

الأكثر قراءة اليوم

بعد الفشل في خانيونس فضيحة جديدة في شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية

وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة

صور : من هو قاسم سلمياني ؟

شاهد.. أمريكا تغتال اللواء قاسم سليماني وإيران تتوعد برد قاس

الرئيس يهاتف خالد مشعل..

تل أبيب: الحرب ضدّ إيران وسوريّة قادِمة لا محال والتهدئة مع حماس للاستعداد والتفرّغ لها

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا.. ومصر تعقب!

الأخبار الرئيسية

12020371018317

وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة

سليماني

هكذا عقبت الفصائل الفلسطينية على اغتيال اللواء "سليماني"

شاهد.. أمريكا تغتال اللواء قاسم سليماني وإيران تتوعد برد قاس

3

صور : من هو قاسم سلمياني ؟

بعد الفشل في خانيونس فضيحة جديدة في شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية