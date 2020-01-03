د. الهندي: اغتيال سليماني لن يثني حركات المقاومة من التصدي للمخططات الصهيوأمريكية

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، اليوم الجمعة، ان عدوان الولايات المتحدة الامريكية ضد رموز وقادة حركات المقاومة في العراق، لصالح الاحتلال "الإسرائيلي"، لن يثني حركات المقاومة في التصدي لمخططاته التصفوية للامة العربية والاسلامية.

وقال د. الهندي، في تغريده له على "تويتر"، :"إنّ الإدارة الامريكية توهمت بان تصفية الجنرال العسكري قاسم سليماني، ان تغييب خلق فرص تحول استراتيجية لصالح أمريكا و(إسرائيل)".

وأضاف ان اغتيال سليماني ستكون فرصة تحول ضد الهيمنة والتمدد الأمريكي "الإسرائيلي" في الشرق الإسلامي والمنطقة العربية.

تؤكد الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب بهذا العدوان أنها تعمل لحساب إسرائيل.

لقد توهموا أن تغييب الجنرال قاسم سليماني خلق فرصة لتحوّل استراتيجي لصالح أمريكا وإسرائيل وحلفاءهم في المنطقة؛

بإذن الله ستكون هذه فرصة تحول ضد الهيمنة والتمدد الأمريكي_الإسرائيلي في الشرق الإسلامي. — Dr Mohammed Elhindi (@drmohhindi) January 3, 2020

ونعت حركة الجهاد في بيان لها، اليوم الجمعة، بمزيد من الفخر والاعتزاز سماحة آية الله السيد علي الخامنئي والشعب الإيراني، قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، والشعب العراقي باستشهاد أبو مهدي المهندس، الذي اغتالتهم الطائرات الامريكية فجر اليوم، في العاصمة بغداد.

وقالت الجهاد، :"إنّ القائدين سليماني والمهندس، كانا قائدان فذًا وعلمًا كبيرًا في موقفهم الجهادي منذُ عقود في فلسطين والمنطقة".

وأضافت، ان اغتيال القائدين يعكس جرائم الولايات المتحدة المنحازة للاحتلال "الإسرائيلي"، وان العملية الجبانة لن تربك حركات المقاومة ولا محورها في المواجهة، وانه لن تتردد في مسيرتها نحو أهدافها الكبرى في تحرير فلسطين وبيت المقدس.