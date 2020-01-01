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القسام ينعى سليماني: دوره الكبير بدعم المقاومة جعله هدفاً لأمريكا والعدو الصهيوني

الجمعة 03 يناير 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام ينعى سليماني: دوره الكبير بدعم المقاومة جعله هدفاً لأمريكا والعدو الصهيوني


غزة / سما /

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والذي اغتيل فجر اليوم الجمعة في بغداد مع ثلة من القادة.

وقالت الكتائب في بيانها "إننا إذ نزف القائد الحاج قاسم سليماني فإننا نتذكر سيرته ودوره الكبير والواسع نحو قضية فلسطين ودعم المقاومة، حيث ركز الكثير من جهده وجهاده تجاه العمل على زوال الكيان الصهيوني وكنسه عن أرض فلسطين، وعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة لمجابهة العدو الصهيوني، ولا شك أن دوره الكبير في هذا المسار جعله هدفاً كبيراً لأمريكا والعدو الصهيوني".

وأضافت "إذ تتقدم بأحر التعازي إلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران بفقد هذا القائد الكبير، فإنها تؤكد لأمتنا العربية والإسلامية بأننا كمقاومة في فلسطين سنواصل طريقنا في مواجهة العدو الصهيوني منبع الشرور في المنطقة بأسرها، ونحن على يقين بأن دماء الحاج قاسم سليماني ستكون لعنة على القتلة وعلى الاحتلال الصهيوني".

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