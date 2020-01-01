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نتنياهو يمنع وزرائه من إدلاء أي تصريحات حول اغتيال سليماني

الجمعة 03 يناير 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يمنع وزرائه من إدلاء أي تصريحات حول اغتيال سليماني


القدس المحتلة / سما /

 أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تعليماته للوزراء في حكومته عدم إجراء أي مقابلات صحافية أو الحديث حول قضية اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن التعليمات صدرت من نتنياهو خلال تواجده في اليونان.

وقرر في وقت لاحق نتنياهو تقصير جدول أعمال زيارته إلى اليونان، للعودة إلى تل أبيب لمتابعة الأوضاع.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي نفى أن يكون نتنياهو قطع زيارته لليونان. مؤكدًا أنه سيواصلها بشكل طبيعي. في حينها.

وقال المصدر إن نتنياهو يتابع عبر الهاتف وعن كثب تداعيات التطورات.

#نتنياهو #اغتيال سليماني #وزراء الاحتلال #اسرائيل #ايران

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