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وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة

الجمعة 03 يناير 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل اعلام امريكية : هذا ما جرى في مطار بغداد فجر الجمعة


وكالات

قالت صحيفة نيويورك الأمريكية، إن اغتيال سليماني جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، فجر اليوم الجمعة، داخل مطار بغداد.

وأوضحت الصحيفة أن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني، وعراقيين آخرين، مرتبطين بإيران.

من جانبها قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن الغارة التي قتل فيها سليماني، تمت بالقرب من منطقة الشحن في مطار بغداد،

ولفتت إلى أن الضربة وقعت بعد لحظات من خروجه من الطائرة، التي جاء على متنها من لبنان.

و الأشخاص المؤكد مقتلهم حتى الآن هم: 

قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، ومحمد رضا الجابري مدير علاقات الحشد الشعبي، وحسن مقاومة، ومحمد الشيباني، ومحمد رضا، وحيدر علي.

وأشارت شبكة "رووداو" الكردية إلى أن 15 جثة، وصلت إلى مطار المثنى العسكري صباح الجمعة.

ولفتت إلى أن الجثث تجري عليها فحوصات الحمض النووي، للتأكد من هويات أصحابها.

#اغتيال #سليماني #العراق

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